MDR I 17.07.2023 MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Waffengesetz im Visier“

Hauptinhalt

In Deutschland gibt es mehr als fünf Millionen legale Schusswaffen in privatem Besitz. Eine Zahl, die aufhorchen lässt: vor allem nach den jüngsten Gewalttaten – etwa den Amoklauf in Hamburg im März oder den Mord an einer Frau in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt im gleichen Monat.