Deutschlandweit wurden 2020 pro Kopf sechs Kilogramm Verpackungsmüll mehr verbraucht als im Jahr davor. Und nicht alles wird korrekt entsorgt: Die Auswirkungen von zunehmendem „Littering“ – dem Wegwerfen von Müll in die Umgebung – sieht man auch hierzulande. Nicht nur gefühlt liegen mehr Plastikfolien, Pappen und anderer Kleinmüll auf Gehwegen und Straßen, in Parks und Wäldern. Auch die Statistiken belegen: Unser Müllproblem hat nicht gekannte Ausmaße erreicht.

In Dresden wuchs der illegale Müll von 394 Tonnen im Jahr 2017 auf 602 Tonnen im Jahr 2020. Dasselbe Phänomen in Leipzig, nur auf einem noch viel höheren Niveau: Hier stiegen die illegalen Müllablagerungen im selben Zeitraum von 1585 auf 2630 Tonnen.

Die Kommunen versuchen, dem wachsenden Müll mit neuen Konzepten zu begegnen. In Leipzig soll es ab 2023 sogenannte Mülldetektive geben, in Chemnitz sind sie schon Realität. Zwei städtische Beschäftigte machen dort Müllsünder ausfindig und bitten sie zur Kasse. In Dresden gibt es bereits seit 2012 einen Mängelmelder: Ob Abfälle und Müll in Parks und auf öffentlichen Plätzen – Bürgerinnen und Bürger können diese Mängel direkt an die Stadt melden. Damit war Dresden bundesweit sogar Vorreiter.