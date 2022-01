MDR | 30.01.2022 MDR startet 50:50-Challenge nach BBC-Vorbild

Es geht vor allem um mehr Sichtbarkeit von Frauen und um Vielfalt in den Programmangeboten: Ab 1. Februar 2022 sind alle MDR-Redaktionen aufgerufen, sich an der 50:50-Challenge zu beteiligen. Seit Anfang des Jahres ist der MDR offizieller Partner der BBC-Initiative „50:50 – the equality project“.