„Olivers Universum“ (Spanien, 2022) spielt im Winter 1985: Der junge Oliver ist gezwungen, zu seinem Großvater zu ziehen, weil seine Familie pleite ist. Er fühlt sich verloren, ist doch alles neu für ihn. Zur gleichen Zeit zieht der Komet Halley vorbei. In den Sternen findet der Junge Trost und sieht die Lösung all seiner Probleme.

Die Fachjury lobt in ihrer Laudatio (Auszug): „… In ihrer Komplexität, so glauben wir, die Jury, ist OLIVERS UNIVERSUM eine Geschichte, die viele Generationen zusammenbringen kann.

Sie erzählt konsequent aus der Kinderperspektive, lässt bei den Eltern die Erinnerung an die glorreichen 80er Jahre wach werden und verneigt sich vor allen Großeltern dieses Universums.

Im besten Sinne: ein beachtliches Stück Familienunterhaltung, welches das Potential hat, ein echter Abenteuerklassiker zu werden.“