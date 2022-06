Die Jury lobt das MDR-Angebot als „visuelles Meisterwerk“. In der Begründung für die Auszeichnung heißt es: „‘Umwelt in Ostdeutschland‘ schafft den schwierigen Spagat zwischen historischen Themenkomplexen wie Giftmüll in Bitterfeld einerseits und aktuellen politischen Debatten im Rahmen von Natur- und Klimaschutz andererseits. Dabei zieht sich zu jeder Zeit ein stringenter roter Faden durch die Erzählung. Jede Grafik, jede Information, jede Nutzerinteraktion erscheint plausibel. Nichts ist unnötig, alles ist hochgradig relevant. Die aufwändige Visualisierung und die kreative Bebilderung können als Referenzpunkte des zeitgenössischen Datenjournalismus bezeichnet werden. ‚Umwelt in Ostdeutschland‘ wirft ein neues Licht auf alte Probleme und ist ein lokaler Beitrag zum weltweit wichtigen Thema Klima.“