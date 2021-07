Das Online-Publikum hat beim renommierten Natur- und Umweltfilmfestival „NaturVision“ in Ludwigsburg die MDR/ARTE/BR/HR-Produktion „Der kleine Held vom Hamsterfeld“ zum Publikumsliebling gekürt. Neben dem Publikumspreis war der Film auch für den Filmmusikpreis nominiert. Im Film von Uwe Müller geht es um das bedrohte Leben der Feldhamster in Deutschland. Denn die Populationen stehen in Folge industrieller Landwirtschaft massiv unter Druck. Monokulturen, Pestizideinsatz und frühere Ernten sowie die Versiegelung von täglich 60 Hektar bedrohen ihre letzten Lebensräume. Exemplarisch erzählt die Doku die Geschichte eines Feldhamsterweibchens in einer der letzten deutschen Hamster-Regionen in Thüringen.