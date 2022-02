Nacht von Montag, 07.02., zu Dienstag, 08.02.2022, 00.00 Uhr Eine Filmgroteske über Integration, Nationalismus und Rechtspopulismus und die brennende Frage: Was ist eigentlich „Deutsch“. Gedreht wurde in Leipzig und Jena. Regie führten die Erfurter Karl-Friedrich und Tilmann König, die auch das Drehbuch verfasst haben. Produziert wurde der Film von 2Könige Film aus Leipzig.

Nacht von Montag, 14.02., zu Dienstag, 15.02.2022, 00.00 Uhr Ein Roadmovie über einen Aussteiger und Menschenfreund, der den Menschen auf seiner Reise mit Ruhe und Heiterkeit begegnet. Gedreht wurde unter anderem in Leipzig; Regisseur Julian Pörksen studierte Dramaturgie in Leipzig.

Nacht von Montag, 21.02., zu Dienstag, 22.02.2022, 00.00 Uhr Zwei ehemalige Band-Kollegen, von denen einer nach dem Mauerfall zum Schlagerstar geworden ist, während der andere unter den Repressalien des einstigen Regimes leidet, treffen aufeinander. Das stille Kammerspiel über Freundschaft und Verrat wird zu einer Auseinandersetzung auf Leben und Tod. Der Film gewann zahlreiche Preise unter anderem auf Independent-Festivals in Cannes, Los Angeles und Atlanta.

Bildrechte: MDR/I LIKE STORIES GmbH

Nachdem Hoffmann (Günter Barton, li.) ein erpresstes Geständnis abgegeben hat, scheint Hinze (Florian Martens) zufrieden zu sein und die alten Bandkollegen plaudern über die alten Zeiten. Bildrechte: MDR/I LIKE STORIES GmbH

Montag, 14.03.2022, 23.10 Uhr Eine moderne Adaption von Goethes „Faust“: ungewöhnlich, poetisch, stürmisch und frei. Gedreht wurde in Berlin, Halle (Saale) und Leipzig. Regisseur ist der in Thüringen geborene Karsten Pruehl; Produzent Maik Schuntermann stammt aus Sachsen-Anhalt.

Montag, 21.03.2022, 23.10 Uhr

Marias Leben steht Kopf. Freund weg. Job weg. Öffentliche Demütigung. Da bleibt nur noch der Umzug in die alte Heimat – weg aus Köln, zurück zu Familie und Freunden nach Leipzig. Doch schnell wird klar, nichts ist mehr so, wie es einmal war. Maria trifft auf ihre schräge Familie, zwei beste Freunde und versucht, im Dating-Wahnsinn ihren Mr. Right zu finden. Hauptdarstellerin, Autorin und Produzentin ist die Leipzigerin Maria Kempken. Schauplatz der Web-Comedy-Serie ist Leipzig.