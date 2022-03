MDR I 06.03.2022 MDR AKTUELL begleitet zehn Jahre lang Menschen im Mitteldeutschen Revier

Strukturwandel in den Kohleregionen: Tausende Arbeitsplätze werden in den nächsten Jahren verschwinden und müssen durch Firmenansiedlungen, Infrastrukturprojekte und Behördenumzüge ersetzt werden. In einer Langzeitdokumentation begleitet MDR AKTUELL im Radio und als Podcast ab dem 7. März das ambitionierte Wirtschaftsprojekt.