MDR I 21.12.2021 Akzeptanz für MDR-Angebote steigt erneut – Intendantin bedankt sich für das große Vertrauen im Jahr 2021

Die Streamingformate des Mitteldeutschen Rundfunks in der ARD-Audiothek und -Mediathek verzeichnen einen Anstieg um rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Nutzung der MDR-Onlineangebote ist um 12,5 Prozent gewachsen. Und das MDR-Fernsehen ist mit 10,3 Prozent Marktanteil (Stand 17.12.21) so gut eingeschaltet wie noch nie in seiner 30-jährigen Geschichte.