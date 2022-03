Die weiterentwickelte App wurde technisch durch die Innovations- und Digitalagentur ida (MDR und ZDF digital) realisiert und vom Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) kuratiert. Aktuell sind rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland blind oder sehbehindert.

Der MDR ist für alle da: Mit seinen zahlreichen barrierefreien Angeboten ermöglicht der Mitteldeutsche Rundfunk Menschen mit audiovisuellen oder kognitiven Einschränkungen die Teilhabe am MDR-Programm auf sämtlichen Ausspielwegen. Bereits seit 2015 ist die App „MDR Audio – Das inklusive Hörangebot“ dabei ein bewährter Baustein. Die App wurde jetzt vollständig überarbeitet und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Ab sofort bietet sie eine noch inklusivere und intuitivere Handhabung. Neben allen Radiowellen des MDR werden das Audiosignal des MDR-Fernsehens und die Hörfilmfassungen sowie ab sofort auch ein Nachrichten-Podcast in Leichter Sprache ausgespielt – eingesprochen von speziell für die Leichte Sprache ausgebildeten Sprecherinnen und Sprechern. Damit stehen jetzt alle MDR-Programme mobil und barrierefrei zur Verfügung.

Inklusiv, neu, besser

Die neue MDR Audio-App ist für Menschen mit Sehbehinderungen ab sofort noch leichter zu bedienen. Die Register-Navigation wurde neu geordnet und alle Infos zur App und die Einstellungen sind nun in allen Bereichen der App aufrufbar in einem sogenannten „Burger-Menü“ (verstecktes Menü mit drei waagerechten Strichen) gebündelt. Auch kann überall rückwärts navigiert werden. Neu werden jetzt auch alle Teaserbilder in den Channels, Podcasts, Beiträgen oder Nachrichten bildbeschrieben. Zudem wurden im engen Dialog mit den Nutzerinnen und Nutzern sämtliche Kontraste in der App-Darstellung noch barrierefreier angepasst.

Die neue Version der App „MDR Audio – Das inklusive Hörangebot“ kann ab sofort kostenlos in den App-Stores für iOS und Android heruntergeladen werden. Das mobile MDR-Angebot wurde von Anfang an gemeinsam mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) in Leipzig entwickelt. Die Leipziger Fachexpertinnen und Experten für barrierefreies Lesen haben auch die Entwicklung der neuen Version der App begleitet. Durch diese Kooperation und die neuesten technischen Standards ist sichergestellt, dass zukünftige Verbesserungen und Korrekturen vom MDR jederzeit umgesetzt werden können.