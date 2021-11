„MDR-exactly“-Reporter Luca Schmitt-Walz fragt: Stellen radikale Impfgegnerinnen und Impfgegner eine Bedrohung dar? Was macht das mit den Mitarbeitenden der Impfteams? Wie gehen sie in der Konfrontation mit den Leuten um? Bei einer Impfaktion in Hermsdorf in Sachsen-Anhalt spricht er mit Impfbus-Mitarbeitenden, die schon bedrohliche Situationen erlebt haben.