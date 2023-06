Ohne es zu wissen, häufte Justin aus Leipzig schon als Minderjähriger Schulden beim Jobcenter an. Der Grund: Seine Mutter, eine Hartz IV-Empfängerin, wurde von diesem überzahlt. Sie erhielt zu viel Geld und sollte es zurückzahlen. Weil sie das nicht konnte, wurde Justin in die Verantwortung genommen und musste einen Teil der Schulden beim Jobcenter begleichen. Der junge Mann ist jetzt 23 und immer noch wütend: „Man fühlt sich irgendwie als eine Art Verbrecher – was habe ich falsch gemacht?“ Falsch gemacht hat er nichts – es griff die Minderjährigen-Haftung. So heißt die Reglung, die knapp 600.000 jungen Leuten in Deutschland einen schwierigen Start ins Erwachsenenleben beschert.