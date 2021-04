„Der Hoheneck-Komplex“ gibt einen Einblick in das größte Frauen-Gefängnis der DDR im sächsischen Stollberg. Frauen, die aus politischen Gründen wie Republikflucht inhaftiert waren, mussten sich dort mit Mörderinnen und psychisch Kranken die Zelle teilen. Fünf ehemalige politische Gefangene erzählen in dem crossmedialen Projekt über ihren Haftalltag auf der Burg Hoheneck.

Über die Einzelschicksale hinaus zeigt die Web-Doku, wie die DDR mit der Zwangsarbeit der Insassinnen Devisen verdiente. Archiv-Aufnahmen von Aufseherinnen vermitteln einen Eindruck von den Schikanen, denen die Frauen in Hoheneck ausgeliefert waren. Das multimediale Projekt verbindet Graphic Novel, Scroll-Doku, Audio-Reportage und klassisches Fernseh-Interview in einem Angebot. In einer 360°-Ansicht lassen sich einzelne Räume auch mit einer VR-Brille erkunden.