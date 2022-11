Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die interne und externe Kommunikationsarbeit als öffentlich-rechtliches Medienhaus baut Anika Giese als Hauptabteilungsleiterin die strategische Kommunikation weiter aus. Sie wird mit ihrem Team die Positionierung der Unternehmenskommunikation des MDR aktiv gestalten. "Schlanke Führungsstrukturen und schnelles Handeln sind in Zeiten des Wandels essentiell" so Anika Giese.