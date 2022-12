MDR I 18.12.2022 „Ich sehe was, was du nicht siehst“: MDR präsentiert Kurzfilmnacht in TV, ARD Mediathek und bei Live-Veranstaltung in Leipzig

Hauptinhalt

Der kürzeste Tag des Jahres ist auch 2022 bundesweiter Kurzfilmtag. Unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ präsentiert das MDR-Fernsehen in der Nacht vom 21. zum 22. Dezember 2022 eine MDR-Kurzfilmnacht. Alle Filme der MDR-Kurzfilmnacht sind bereits jetzt in der ARD Mediathek abrufbar; „Kleptomamie“ folgt ab 21. Dezember. Und: Der MDR ist vor Ort in den Passage Kinos in Leipzig. Am 21. Dezember stellt er dort sein Kurzfilmangebot vor.