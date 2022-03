MDR-Intendantin Karola Wille Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof Dazu MDR-Intendantin Karola Wille:

„Der MDR tut alles, um die besondere Buchtradition in Leipzig und Literatur als Kulturbereich insgesamt in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Mit den Buchnächten von MDR KULTUR aus der Alten Handelsbörse sowie weiteren Programmangeboten wollen wir die Liebe zum Lesen lebendig halten und Brücken bauen – auch und gerade nach Osteuropa.“



Zu den Autorinnen und Autoren, die ihre neuen Werke bei den Buchnächten in der Alten Handelsbörseam Donnerstag (17.3.) und am Freitag (18.3.) jeweils von 20 bis 23 Uhr live vor Publikum vorstellen, gehören Alexander Osang, Ingo Schulze, Rainald Grebe, Natalie Amiri, Nino Haratischwili, Bettina Wilpert, Julia Schoch, Mario Schneider und Utz Rachowski. Die beiden Buchnächte werden live im Radio und als Livestream auf mdr-kultur.de zu hören sein.

Die Moderatoren Carsten Tesch und Katrin Schumacher Bildrechte: MDR/Olaf Parusel/Hagen Wolf Am Samstag (19.3.) laden dann die Kulturradios der ARD zur gemeinsamen Buchnacht ein. Die dreistündige ARD Radiokulturnacht „Unter Büchern“ wird bundesweit durch die Kulturradios der ARD übertragen. Die Moderatoren Katrin Schumacher und Carsten Tesch blicken auf die Frühjahrsliteratur und haben gesprochen mit Fatma Aydemir, Jakob Augstein, Heike Geißler, Lucy Fricke, Aleš Šteger, Judith Kuckart, Katerina Poladjan, Jan Costin Wagner Lola Randl.



Dem österreichischen Schriftsteller Karl-Markus Gauß, der in diesem Jahr mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet wird, widmet MDR KULTUR bereits ab Montag (14.3.) eine tägliche Lesezeit. Gelesen wird sein Reportageband „Die unaufhörliche Wanderung“.

Ein weiterer preisgekrönter Autor steht am Samstag (19.3.) im Mittelpunkt im Kulturradio: Literatur-Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah gibt in der Sendung „Diskurs“ Auskunft über sein Werk.

Bereits am Dienstag (15.3.) stellt MDR KULTUR die fünf Belletristik-Nominierten im Radio vor und widmet den Preisträgerinnen und Preisträgern in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung dann am Donnerstag (17.3.) ab 16 Uhr eine dreistündige Buchmesse-Spezialsendung. Auch das TV-Magazin „artour“ berichtet in einer Literaturspezial-Ausgabe über die Gewinnerinnen und Gewinner der Leipziger Buchpreise. „Olá Portugal!“ heißt es am Freitag ab 18 Uhr bei MDR KULTUR im Radio, dann geht es eine Stunde lang um Literatur aus Portugal, das in diesem Jahr Gastland der Buchmesse gewesen wäre.

Darüber hinaus begleitet der MDR in seiner aktuellen Berichterstattung in Radio, TV und online weitere alternative Veranstaltungen, die trotz der ausgefallenen Buchmesse in Leipzig stattfinden.

Programmhöhepunkte von MDR KULTUR im Überblick:

Montag, 14.3. bis Freitag, 18.3.

jeweils 9:05 - 9:30 Uhr sowie 19:05 - 19:30 in der Lesezeit „Die unaufhörliche Wanderung“ von Karl-Markus Gauß

Dienstag 15.3.

22:05 - 23 Uhr Präsentation der Belletristik-Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse

Donnerstag 17.3.

16.05 bis 19 Uhr Spezial zum Preis der Leipziger Buchmesse

20 - 23 Uhr „Unter Büchern“ mit Katrin Schumacher live aus der Alten

Handelsbörse

22:10 Uhr artour-Spezial

Freitag 18.3.

18:05 - 19 Uhr: Olà! Portugal

20 - 23 Uhr „Unter Büchern“ mit Carsten Tesch live aus der Alten Handelsbörse