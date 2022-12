„Die Angebote des MDR im Radio, im Fernsehen und im Internet genießen unverändert eine hohe Akzeptanz bei den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und vor allem die Nutzung unserer digitalen Inhalte wächst weiter, etwa in der ARD Mediathek und Audiothek. Dies bestärkt uns auf unserem Weg hin zu einem modernen digitalen Medienhaus, einem ‚MDR für alle‘. Wir wollen Angebote für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen machen, aus der Region für die Region – und darüber hinaus. Zudem freue ich mich über den gelungenen Start von ARD Kultur, unserer neuen ARD-Gemeinschaftseinrichtung unter Federführung des MDR in Weimar. Mit ARD Kultur in Weimar und zusätzlich der bundesweiten ARD-Kulturkoordination von unserer Programmdirektion in Halle aus, wird der MDR auch Kultursender in der ARD – und das in einer der kulturreichsten Regionen Deutschlands", so MDR-Intendantin Karola Wille.