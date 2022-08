Bürgerinnen und Bürger können ab sofort Fragen einsenden

Auch Publikumsfragen finden in den Interviews Beachtung: Zuschauerinnen und Zuschauer, Hörerinnen und Hörer sowie Nutzerinnen und Nutzer des MDR können ihre Fragen an die Interviewgäste ab sofort per E-Mail an sommerinterviews@mdr.de oder per Post an MDR THÜRINGEN, Gothaer Straße 36, 99094 Erfurt, Kennwort „Sommerinterviews“, einsenden.