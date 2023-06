Tobias Hauke, 1974 in Eisenach (Thüringen) geboren, begann seine berufliche Laufbahn als Volontär, Reporter und Redakteur bei privaten Radiostationen in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Seit April 2003 ist er beim Mitteldeutschen Rundfunk tätig, zunächst im MDR Landesfunkhaus Sachsen als Themenplaner sowie CvD und Redakteur für Sondersendungen. 2013 ging er als kommissarischer Programmgeschäftsführer zum KiKA nach Erfurt. Im selben Jahr wurde er Referent in der Programmdirektion Leipzig und war dort unter anderem an der Bildung des trimedialen Informationsbereichs und an der Planung des MDR-Newsrooms beteiligt sowie an der Integration der MDR Mediathek in die ARD Mediathek. Zuletzt war Hauke Geschäftsführer der in der MDR-Programmdirektion Leipzig verantworteten ARD-Kinder- und Familienkoordination, die als Bindeglied zwischen den ARD-Kinderredaktionen das Kinder- und Familienprogramm im Ersten Deutschen Fernsehen und in der Mediathek gestaltet sowie die ARD-Zulieferungen für den KiKA steuert. Tobias Hauke verantwortet ab 1. Juli 2023 die lineare und non-lineare Planung und die Verbreitung der MDR-Programmangebote. Er wird den aktuellen Transformationsprozess und die strategische und programmliche Ausrichtung aktiv mitgestalten. Hauke folgt in der neuen Funktion auf Angela Tomschke, die in den Ruhestand geht.