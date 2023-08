Tim Herden, MDR-Landesfunkhausdirektor Sachsen-Anhalt: „‚MDR um 11‘ war das erste Nachrichtenmagazin am Vormittag in einem Dritten Programm. Der Erfolg des am 3. Januar 2000 als ‚MDR um 12‘ gestarteten Formats reichte über Mitteldeutschland hinaus. Trotz der knappen Vorbereitungszeit hat ‚MDR um 11‘, das zuletzt Marktanteile zwischen 11 und 12 Prozent im MDR-Sendegebiet erreichte, schon zeitig am Tag aktuelle Informationen angeboten. Dazu interessante Gesprächsgäste und jeden Tag Sportberichte. In den letzten Monaten hat sich das Team intensiv und in guter Zusammenarbeit mit der Leipziger Redaktion auf die Übernahme von ‚MDR um 2‘ vorbereitet. Es wird eine ganz neue Herausforderung sein, bei der wir in bewährter Form Synergien mit ‚MDR um 4‘ nutzen werden.“