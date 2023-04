In der nominierten Folge aus der 25. Staffel von „Schloss Einstein“ geht es um Zukunftspläne und unterschiedliche Erwartungen. Das Fazit der Folge, die erstmals am 17. März 2022 bei KiKA ausgestrahlt wurde: „Lass dir niemals von niemandem vorschreiben, wie deine Zukunft auszusehen hat!“.

Auch das nominierte interaktive Hörspiel „Mission to Mars” ist ein Projekt aus dem „Schloss Einstein“-Serienkosmos, das im Rahmen des Innovationsförderprogramms MDR <next> entwickelt und umgesetzt wurde. Fünf ehemalige Darstellerinnen und Darsteller der Serie gehen auf eine akustische Reise ins All. Das Kommando bei der Weltraum-Mission haben die Hörerinnen und Hörer: Per Sprachbefehl entscheiden sie über den Reiseverlauf. Das interaktive Hörspiel ist spielbar via SmartSpeaker (Amazon Alexa, FireTV, Google Assistant) und auf missiontomars.mdr.de. „Mission to Mars” war bereits für den für den Prix Europa 2022 nominiert und hat beim „Games Innovation Award Saxony“ den zweiten Platz gewonnen.