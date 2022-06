Unter dem Titel „Mit Vollgas in den Job“ werden verschiedene Angebote unter www.mdr.de/jobstart gebündelt. Außerdem werden vom 26. Juni bis 1. Juli diverse Beiträge zum Thema in der ARD-Mediathek, im MDR-Fernsehen und im Radio angeboten.

Den Auftakt der Schwerpunktwoche bildet „Kripo live“. Unter dem Titel „Melinda im Einsatz“ wird eine Polizeischülerin bei ihrer Ausbildung begleitet. Die Doku wird ab dem 26. Juni in der ARD-Mediathek zu finden sein und am 3., 10. und 17. Juli jeweils um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Homeoffice, Kurzarbeit, Existenzangst: Die Folgen der Corona-Pandemie haben einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Handeln veranlasst. Das Magazin „Umschau“ hat Menschen getroffen, die sich aufgrund der unsicheren Perspektiven neue Jobs gesucht haben – zu sehen am 28. Juni um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.

MDR WISSEN thematisiert in seiner Sommerserie „Drei Minuten Zukunft“ die Angestellten von Morgen und klärt mit Prof. Christian Dustmann die Frage: „Wer macht künftig unsere Arbeit?“. Der entsprechende Videobeitrag und ein zugehöriger Artikel sind ab dem 29. Juni hier zu finden. Am selben Tag klärt das ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“, das an diesem Tag vom MDR produziert wird, ob die Energiewende trotz des Fachkräftemangels noch zu schaffen ist. Die Sendung läuft um 21.45 Uhr im Ersten.