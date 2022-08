Wenn alles nach Plan läuft, startet am 29. August die Artemis-Mission mit dem Ziel, bald wieder Menschen auf den Mond zu bringen. „Artemis 1“ ist der erste, noch unbemannte Testflug, bei dem alle notwendigen Systeme für eine künftige astronautische Mondmission überprüft werden sollen. Die NASA-Mondrakete samt Raumkapsel wird am Cape Canaveral in Florida (USA) zum durchschnittlich 385.000 Kilometer entfernten Mond aufbrechen.