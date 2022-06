Jana Cebulla stammt aus Berlin und ist seit 2011 beim MDR angestellt – zunächst als MDR JUMP-Redakteurin und -Moderatorin, seit 2015 als Redaktionsleiterin von MDR SPUTNIK, seit November 2019 als Hauptredaktionsleiterin Junge Angebote im MDR. In dieser Funktion hat sie unter anderem mit Formaten wie „So close“ und „Friends of …“ gezeigt, dass sich Inhalte passgenau für die digitale Welt umsetzen lassen. Mit „Figarinos Fahrradladen“ ist es ihr gelungen, eine Radiomarke in ein erfolgreiches digitales Produkt in der ARD Audiothek zu überführen und für die Zukunft aufzustellen. Dabei hat Cebulla auch die linearen Angebote wie die Radioprogramme MDR SPUTNIK und MDR TWEENS stetig im Blick.