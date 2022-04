MDR-Intendantin Karola Wille : „Gerade in diesen Zeiten zeigt sich täglich der hohe Wert der öffentlich-rechtlichen Informationsangebote. Mit der Neuaufstellung der Chefredaktion und der Vernetzung in einem gemeinsamen MDR-weiten digitalen Informationsangebot stärken wir unsere Kompetenz auf allen Ausspielwegen und insbesondere im Digitalen. Ich freue mich sehr, dass wir zwei leidenschaftliche Programmmanager mit hoher Innovationskraft und Nachrichtenkompetenz für die Hauptredaktion Information und den ganzen MDR gewinnen konnten.“

Julia Krittian (41) leitet künftig die MDR-weiten Informationsangebote auf allen Ausspielwegen – dazu zählen MDR Aktuell (Hörfunk, Fernsehen und Online), die Redaktionen Wirtschaft und Ratgeber, politische Magazine und Reportagen, Osteuropa und Dokumentationen, der MDR Nachmittag, Brisant, das MDR Hauptstadtstudio sowie mehrere Auslandsstudios. Sie wird zugleich die publizistische Gesamtverantwortung für das neue digitale Informationsangebot aus der Programmdirektion Leipzig und den drei Landesfunkhäusern tragen. Die inhaltliche Verantwortung für die jeweiligen Beiträge und insbesondere für landespolitische Inhalte verbleibt in den drei Landesfunkhäusern.

Julia Krittian ist derzeit Unternehmenssprecherin und Mitglied der MDR-Geschäftsleitung. Sie begann bereits 2000, während ihres Studiums in Leipzig, für MDR Aktuell zu arbeiten. Nach einem Volontariat beim WDR kehrte sie zum MDR zurück und war von 2007 bis 2019 Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, zunächst für die MDR-Angebote, später für Tagesschau und Tagesthemen. Julia Krittian, geboren in Karlsruhe, wuchs in Kairo und Toulouse auf.