Das MDR-Sinfonieorchester greift in die reiche Kiste historischer Rundfunkschätze, um das Jahr 2022 stimmungsvoll einzuläuten und gleichzeitig in das MDR-Jubiläumsjahr zu starten. Die Kompositionen, die das Ensemble unter der Leitung von Johannes Debus im Gewandhaus aufgenommen hat, stammen aus der spannenden Anfangszeit des Rundfunks vor fast 100 Jahren. Auf dem Programm stehen orchestrale Raritäten von Leone Sinigaglia (1868–1944), Leo Justinus Kauffmann (1901–1944), Enrique Soro (1884–1954), Ferde Grofé (1892–1972), Paul Juon (1872–1940),William Grant Still (1895 – 1978) und von Howard Hanson (1896–1981).