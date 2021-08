Auch wenn die Szene langsam versucht, die Corona-Beschränkungen abzuschütteln und Konzepte entwickelt, die Livemusik in Pandemie-Zeiten zulassen – Newcomerinnen und Newcomer aus allen Musikbereichen haben es 2021 weiterhin schwer, sich ein Publikum zu erspielen. Die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova stehen zu ihrem Auftrag, junge Acts aus Deutschland zu fördern und in ihren Programmen vorzustellen. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder der „New Music Award“, einer der wichtigsten Preise für Bands, junge Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Verliehen wird dieser von den neun jungen Programmen der ARD und von Deutschlandfunk Nova. Die Awards 2021 werden aufgrund der Pandemie-Bestimmungen nicht im Rahmen eines Live-Events vergeben, sondern in Form eines zweistündigen Video-Livestreams auf www.newmusicaward.de. Dieser wird von MDR SPUTNIK in Halle/Saale produziert und zeitgleich von allen beteiligten Sendern in ihren Radioprogrammen am 10. September ab 20.00 Uhr übertragen.