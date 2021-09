MDR | 01.09.2021 MDR-Produktionen für Deutschen Fernsehpreis 2021 nominiert

Der MDR freut sich über die Nominierung der Dokumentation „Rentiere auf dünnem Eis“ in der Kategorie „Beste Dokumentation/Reportage“. Schauspieler Sascha Alexander Geršak ist für seine Rolle im Magdeburger „Polizeiruf 110 – Der Verurteilte“ als „Bester Schauspieler“ nominiert. Die Event-Serie „Oktoberfest 1900“ mit dem MDR als Koproduzenten ist in mehreren Kategorien im Rennen. Die Entscheidung fällt am 16. September 2021 bei einer großen Open-Air-Show in Köln.