Mit Vorurteilen aufräumen, genau hier setzt der Podcast „Rapperlapapp“ an. Denn die Künstlerinnen und Künstler sprechen mit ihren Tracks Themen an, die gesellschaftlich oft gescheut werden. Armut, Schmerz, Gewalt und Diskriminierung – Erfahrungen wie diese verarbeiten sie in ihrer Musik. Moderatorin Lumaraa, selbst seit Jahren Rapperin und gut in der Szene vernetzt, spricht mit den Musikerinnen und Musikern über ihre Texte und die Dinge, die häufig fehlinterpretiert werden – offen, ehrlich, unterhaltsam.