„ostKUNSTwest“: MDR erzählt deutsch-deutsche Kunstgeschichte(n) – bildstark und kompakt optimiert fürs Smartphone

„ostKUNSTwest“ wirft Schlaglichter auf die wichtigsten Künstlerinnen und Künstler, Werke, Strömungen und erzählt sie in ihrem jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext. Durch die gesamtdeutsche Perspektive eröffnen sich spannende Gegensätze und überraschende Zusammenhänge, die zu einem gemeinsamen Kunstverständnis beitragen. Das Spektrum reicht von der ersten noch gesamtdeutschen Kunstausstellung 1946 in Dresden über die „documenta“ 1955 in Kassel, die feministische Avantgarde bis zur Neuen Leipziger Schule, vom Bitterfelder Weg bis zu Kryptokunst.