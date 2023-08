In der dritten Folge des jungen ARD-Geschichtsformates „Past Forward“ fragt sich Reporterin Rike (Friederike Schicht) unter anderem, ob Tempo 130 wirklich eine nachhaltige Einschränkung persönlicher Freiheiten bedeutet – und welche Rolle bei all dem die deutsche Auto-Industrie spielt. „Ohne Limit“ gibt es ab heute, 2. August, in der ARD Mediathek .

Tatsächlich ist der Streit um die Geschwindigkeit auf Deutschlands Straßen so alt wie das Auto selbst: Um 1910 schafften Pkw zwar nur Geschwindigkeiten von ca. 45 km/h, trotzdem gab es schon damals Autogegner, die diese als zu schnell und gefährlich betrachteten und sogar Attentate verübten. Benzinknappheit, hohe Unfallzahlen oder schlechte Straßen haben in der Folge immer wieder zu Begrenzungen geführt. Während der Ölkrise in den 1970er Jahren standen alle Fahrzeuge der BRD vier Sonntage lang still. Gleichzeitig galt in der DDR über Jahrzehnte eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung – deren Wegfall nach 1990 überraschend wenig diskutiert wurde.