Wie bereits am vergangenen Freitag (26.8.2022) von mir mitgeteilt, ist mir vor meiner Berufung zur MDR-Direktorin ein persönliches Versäumnis von besonderer Bedeutung unterlaufen, welches mich dazu bewogen hat, das Amt freiwillig niederzulegen.

Es geht um die Rolle meines Mannes im bevorstehenden Prozess gegen den früheren MDR-Unterhaltungschef Udo Foht. Mein Mann hat 2015 Verantwortung für sein damaliges Handeln übernommen und eine Geldstrafe akzeptiert. Diese Tatsache habe ich weder in Gesprächen mit der Intendantin noch bei der Compliance Beauftragten zur Sprache gebracht. Ich war davon ausgegangen, dass mit der Geldstrafe 2015 die Sache für uns erledigt ist.

Ich habe leider die Juristische Direktion des MDR erst auf deren Nachfrage am 19.8.2022 erstmals darüber informiert, das Stefan Hoge mein Ehemann ist und als Zeuge im Prozess gegen Udo Foht geladen ist.

In meiner herausgehobenen Position, Verantwortung und öffentlichen Wirkung als Direktorin eines MDR-Landesfunkhauses war die Intransparenz um diese Sachverhalte ein gravierendes Versäumnis von mir. Ein Amtsverbleib als Direktorin würde sowohl meinem Berufsethos als auch meinem Verständnis von Führungsverantwortung in einer so exponierten Position nicht entsprechen. Daher lege ich mein Amt zum heutigen Tag nieder.“