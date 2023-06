MDR I 29.06.2023 Eine Woche ohne Handy: MDR-Podcast„Flugmodus” begleitet Schulexperiment

Hauptinhalt

Eine Welt ohne Smartphone?! Für junge Menschen eigentlich unvorstellbar! Doch wie ist es, wenn sie das Mobiltelefon eine Woche lang nicht nutzen dürfen? In „Flugmodus – 4 Jugendliche ohne Handy“ begleitet die Leipziger Autorin Greta Taubert das spannende Sozialexperiment an einer Dresdner Schule. Den sechsteiligen Podcast von MDR KULTUR gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.