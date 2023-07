Am 7. Juli 2023 wird der neue MDR SACHSEN-ANHALT-Podcast „You are fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe“ von den Machern auf der Langen Nacht der Wissenschaften in Halle präsentiert. In Zusammenarbeit mit der Cyberagentur des Bundes findet ab 20.00 Uhr auf dem Joliot-Curie-Platz eine Veranstaltung statt, bei der alle Interessierten dabei sein und Fragen stellen können. Podcast-Autor Marcel Roth erzählt, wie der Podcast entstanden ist, was die Cyberkatastrophe von Anhalt-Bitterfeld für IT-Sicherheit deutscher Kommunen heißt und wie andere Länder die Herausforderung angehen. An der Diskussionsrunde nehmen außerdem Expertinnen und Experten teil, die in Anhalt-Bitterfeld dabei waren, sich mit Cybersicherheit und Verwaltungsdigitalisierung auskennen und die bei der Cyberagentur an Deutschlands zukünftiger Cybersicherheit forschen. Die von MDR SACHSEN-ANHALT-Redakteurin Katja Luniak moderierte Veranstaltung wird aufgezeichnet für eine Folge von „Digital leben“, dem monatlichen Digital-Podcast von MDR SACHSEN-ANHALT.

Folge 1: Do not touch anything (erschienen am 6. Juli

2023)

Folge 2: Die zerbrochene Vase (erscheint am 13. Juli 2023)

Folge 3: Das rosarote Papier (erscheint am 20. Juli 2023)

Folge 4: Die Cyber-Kavallerie (erscheint am 27. Juli 2023)

Folge 5: We know who you are (erscheint am 3. August 2023)

Folge 6: Eine Herde schwarzer Schafe (erscheint am 10. August 2023)