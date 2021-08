Kurz vor dem jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana am 6. September startet „Schabbat Schalom“ mit einem neuen Konzept. Sieben Autorinnen und Autoren aus den jüdischen Gemeinden in Mitteldeutschland werden künftig im Wechsel bei MDR KULTUR den jeweiligen Wochenabschnitt der Thora auslegen. Dazu gehören der sächsische Landesrabbiner Zsolt Balla aus Leipzig, der als Militärbundesrabbiner auch die Seelsorge für jüdische Soldatinnen und Soldaten verantwortet. Aus Leipzig kommen auch Rabbinerin Esther Jonas-Märtin und Religionslehrerin Michal Natovich. Zudem konnte die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Chemnitz, die Religionslehrerin Dr. Ruth Röcher, für das neue „Schabbat Schalom“-Team gewonnen werden.

Der Thüringer Landesrabbiner Alexander Nachama aus Erfurt zählt ebenfalls zu den neuen Stammautoren der jüdischen Sendung. Das Team wird vervollständigt durch Rabbiner Elischa M. Portnoy, der die jüdischen Gemeinden in Halle und Dessau betreut, sowie durch Katia Novominski. Die Religionslehrerin ist zugleich Geschäftsführerin des Bundes traditioneller Juden (BtJ). Die sieben neuen Autorinnen und Autoren gehören unterschiedlichen Strömungen des Judentums an.

Bereits im MDR KULTUR-Spezial am 2. September von 18.00 bis 19.00 Uhr werden einige der neuen Autorinnen und Autoren ausführlich vorgestellt. Der Erfurter Rabbiner Alexander Nachama wird dafür bei seinen Vorbereitungen für den Schabbat begleitet. Katia Novominski berichtet, wie sie als Kind einer jüdisch-ukrainischen Zuwandererfamilie zum orthodoxen Judentum fand. Die Leipziger Rabbinerin Esther Jonas-Märtin erklärt, was sie an der Thora fasziniert. Und die Chemnitzer Gemeindevorsitzende Ruth Röcher beschreibt, wie sich das jüdische Leben in Mitteldeutschland seit 1989 entwickelt hat.