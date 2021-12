Am Set von „Schloss Einstein“ (MDR/KiKA/ARD) in Erfurt ist gerade Drehpause, trotzdem wollen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, allen voran Josie Hermer, gerne gemeinsam Weihnachten feiern. Und weil zu Weihnachten Musik nicht fehlen darf, hat Josie Hermer sich Unterstützung vom MDR-Kinderchor geholt. Beim kunterbunten Einstein-Weihnachtsfest in Erfurt sind deshalb auch Freddy, Tom, Edgar und Anni vom Chor aus Leipzig mit von der Partie. Die anderen Chormitglieder stimmen von einem MDR-Studio aus mit ein.