Die erste Staffel „They call us Ausländerteam“ taucht ein in den Alltag einer Fußball-Kreisligamannschaft in Sachsen-Anhalt, in der Geflüchtete die Existenz des Vereins sichern. Auf einem Fußballplatz bei Zeitz wird ein Kampf ausgetragen, bei dem alles auf dem Spiel steht. Eine Amateurmannschaft mit Spielern aus zwölf verschiedenen Nationen kämpft gegen Rassismus, für Integration und um den Aufstieg aus der Kreisliga. In der ostdeutschen Provinz spielen sie für ihre Zukunft in einer neuen Heimat. Ohne die Geflüchteten hätte der Verein mit ostdeutscher Tradition längst keine Mannschaft mehr.