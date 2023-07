Im Sommer einfach ins Freibad gehen – das ist leider nicht mehr überall dort möglich, wo es einst in Mitteldeutschland noch selbstverständlich war. Entweder fehlt das Personal oder das Geld in den Kommunen ist zu knapp … Immer mehr Gemeinden waren deshalb in den vergangenen Jahren gezwungen, ihre Freibäder zu schließen. Doch es gibt Menschen, die sich damit nicht abfinden wollen. Kleine Vereine, engagierte Privatpersonen und Bademeister setzen sich unermüdlich dafür ein, die Freibäder in ihren Städten und Gemeinden am Leben zu erhalten.