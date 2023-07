„Mit dem Digitalradio-Empfang sind wir in Mitteldeutschland bereits sehr gut aufgestellt. Es geht jetzt darum, einzelne Versorgungslücken zu schließen und den Empfang aller MDR-Radioprogramme über DAB+ insgesamt zu optimieren“, so Niels Schulze, Leiter Programmverbreitung im MDR.

Die Inbetriebnahme der Sendeanlage durch den MDR an dem durch die Deutsche Funkturm GmbH neu errichteten Sendemast ermöglicht eine bessere DAB+ Versorgung in der Region Zwickau für ca. 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner. In und um Zwickau, Wilkau-Haßlau, Glauchau, Meerane, Waldenburg, Callenberg sowie in Teilen von Aue-Schwarzenberg profitieren rund 60.000 Einwohner von einem nun möglichen bzw. besseren Digitalradio-Empfang in Gebäuden.