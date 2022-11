Großes Abenteuer, spannende Verbrecherjagd und neue Freundschaften: Fünf Einsteinerinnen und Einsteiner und drei Pfefferkörner aus Hamburg erleben gemeinsam unvergessliche Ferien. Io (Clara Jaschob) und Joyce (Matilda Willigalla) von „Schloss Einstein“ bleiben in den Ferien heimlich in ihrem Erfurter Internat. Als dort nachts eingebrochen wird, beschließen sie, selbst auf Verbrecherjagd zu gehen.

Mit von der Partie sind auch Sirius Pasulke (Niels Krommes) und seine Mutter Paulina, gespielt von der Ex-Einsteinerin Anna Steinhardt. Die Thüringer Schauspielerin und Sängerin hat auch den Song „We are the ones“ zum Serien-Special eingesungen.

Das Serien-Crossover „Schloss Einstein & Die Pfefferkörner – Auf Gangsterjagd“ wird im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR und in Koproduktion mit dem NDR von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft produziert.

Gedreht wird bis 8. November in Erfurt und Umgebung, u.a. am Petersberg und im Museum für Thüringer Volkskunde. Regie führt Markus Dietrich („Invisible Sue“, „Sputnik“). An der Kamera steht Fee Scherer. Die Drehbücher wurden von Charlotte Leser, Julia Thürnagel und Florian von Bornstädt geschrieben. Die Redaktion liegt bei Anke Lindemann (MDR), Nicole Schneider (MDR) und Sandra Le Blanc-Marissal (NDR). Produzentin ist Yvonne Abele (Saxonia Media) und als Producerin ist Anne Schmidt (Saxonia Media) verantwortlich.