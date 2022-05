Zu Beginn des neuen Schuljahrs ruft der Chef des Erfurter Schulverwaltungsamtes, Dr. Michael Berger (Robert Schupp), den „Not just Rocket Science“-Zukunftswettbewerb ins Leben. Gesucht werden innovative Ideen, mit denen die Schülerinnen und Schüler ihre Zukunftsvisionen umsetzen wollen. Auch das Albert-Einstein-Gymnasium nimmt am Wettbewerb teil und startet eigens dafür ein Unterrichtsmodul. Die neue Referendarin Emilia Amani soll die Einsteiner fit machen in Sachen Gründung, Teamarbeit und Wirtschaftlichkeit. Die Rolle der neuen Lehrkraft übernimmt die Schauspielerin Tua El-Fawwal, die 2020 mit dem Deutschen Schauspielpreis als beste Nachwuchsschauspielerin geehrt wurde.