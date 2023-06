Zur konzertierten Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten CJC-Durchgangs veranstaltet MDR WISSEN gemeinsam mit der Universität Leipzig die Tagung ,,Journalismus-Ausbildung für morgen: Daten, Klima, Kollaborationen. Erfahrungen aus dem Projekt Crossborder Journalism Campus und 5 Jahren M.Sc. Journalismus". Diese findet am 14. und 15. Juni im Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig und in der MDR-Zentrale in der Kantstraße statt. Gemeinsam mit Praxispartnern, Journalistinnen und Journalisten, Lehrenden, Forschenden, Vertreterinnen und Vertretern von Politik und Zivilgesellschaft sowie Studierenden des Masterstudiengangs Journalismus werden aktuelle Trends und Anforderungen an eine moderne Journalismus-Ausbildung reflektiert.