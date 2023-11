Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

MDR | 30.10.2023 MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Gil Ofarim – Opfer oder Täter?“

Am 7. November 2023 beginnt am Leipziger Landgericht der Prozess gegen den jüdischen Musiker und Schauspieler Gil Ofarim. Es geht um Antisemitismus, falsche Verdächtigung, Verleumdung, Betrug. Vor dem aufsehenerregenden Prozessbeginn fasst „exactly“ die Ereignisse zusammen – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek sowie auf dem YouTube-Kanal „MDR Investigativ“.