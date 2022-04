Der Kurzfilm von Regisseurin Marleen Valien (Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg) ist eine Kennlern-Geschichte, bei der einer jungen Frau klar wird, dass sie über HIV lange nicht so aufgeklärt ist, wie sie es gern wäre: Lucy mag Anton und Anton mag Lucy. Als beide zwei „cool aussehende Drinks“ trinken, verrät Anton, dass er HIV-positiv ist. Währenddessen muss Lucy feststellen, dass es um ihre HIV-Aufklärung ziemlich schlecht bestellt ist …

Marleen Valien, geboren 1995 in Berlin, studierte zunächst an der dortigen Universität der Künste, bevor sie zum Regie-Studium an die Filmakademie Baden-Württemberg wechselte. Zu ihren Regiearbeiten zählen weitere Kurzfilme wie „Ein kleiner Schnitt“ (Deutschland, 2020) oder „HOT DOG“ (Deutschland, 2019).