Prof. Dr. Karola Wille - MDR-Intendantin Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof

„Dass uns nun schon seit vielen Jahren konstant so viele Hörerinnen und Hörer einschalten, zeigt einerseits das ungebrochene Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, andererseits auch die tiefe regionale Verwurzelung des MDR. Wir sind dankbar, dass wir mit unseren vielfältigen, generations- und genreübergreifenden Angeboten auch in unsicheren Zeiten stets ein verlässlicher Begleiter für unsere Menschen im Sendegebiet sind. Das ist eine tolle Bestätigung für die geleistete Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig ist es uns Ansporn, in Zeiten des medialen Wandels und sich ändernder Mediennutzungsgewohnheiten nicht nachzulassen und uns permanent weiterzuentwickeln.“