MDR JUMP : 941.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bundesweit 1,050 Mio. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert „Hörer pro Durchschnittsstunde“ von Montag bis Freitag liegt bundesweit bei 262.000.

MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio : 385.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bundesweit 406.000

MDR KULTUR : 210.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bundesweit 228.000

MDR SPUTNIK : 199.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bundesweit 217.000

MDR SACHSEN – Das Sachsenradio : 772.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen - bundesweit 859.000

MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir : 370.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen-Anhalt – bundesweit 468.000

MDR THÜRINGEN – Das Radi o: 477.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Thüringen – bundesweit 597.000

Digitalplattformen: MDR KLASSIK : (ausschließlich über DAB+, Satellit, digital in den deutschen Kabelnetzen und als Livestream im Internet) – 46.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bundesweit 79.000

MDR Schlagerwelt : (erstmals ausgewiesen, ausschließlich über DAB+, Satellit, digital in den deutschen Kabelnetzen und als Livestream im Internet) – 50.000 Hörerinnen und Hörer täglich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – bundesweit 59.000

So hörte deutschlandweit nahezu fast jeder Vierte mindestens einmal in den letzten vier Wochen ein Angebot über DAB+ (ma 2022 Audio I 24,5 Prozent – ma 2021 Audio: 20,4 Prozent).

In der Tagesreichweite (Montag-Freitag) nutzen deutschlandweit 11,9 Prozent, und damit mehr als jeder Zehnte, Radio über den Verbreitungsweg DAB+. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 2,1 Prozentpunkten, was einem Wachstum von 21 Prozent zur letzten Media Analyse entspricht.