MDR | 26.05.2023 MDR-Kameramann erhält zweites Jahr in Folge Deutschen Kamerapreis

Der Kameramann Jan Mammey ist am Freitag (26. Mai 2023) in Köln zum zweiten Mal in Folge mit dem Deutschen Kamerapreis geehrt worden. Für seine Arbeit an der MDR-Reportage „Verseucht und vergiftet – Gefahr an der polnischen Weichsel“ wurde er in der Kategorie „Aktuelle Kurzformate“ ausgezeichnet.