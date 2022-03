Das Drehbuch basiert auf der literarischen Vorlage der Leipziger Autorin Daniela Krien und ist gemeinsam mit der vielfach preisgekrönten Drehbuchautorin und Filmregisseurin Emily Atef (zuletzt „3 Tage in Quiberon“ u. a. Deutscher Filmpreis) entstanden. Emily Atef wird den Film auch inszenieren.

Bildrechte: MDR/Thomas Lüders Daniela Mussgiller, Hauptabteilungsleiterin Fernsehfilm, Serie und Kinder des MDR: „Die Nominierung freut uns insbesondere auch deshalb, weil das Buch von einer Bestseller-Autorin aus Leipzig geschrieben wurde, in unserer Region spielt und von einer in Leipzig ansässigen Produktionsfirma verfilmt wird. Veränderung, Annäherung und Grenzen überwinden sind Themen, die seit jeher, aber insbesondere aktuell wieder einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Die tragische Liebesgeschichte in ‚Irgendwann werden wir uns alles erzählen‘ zeigt das beachtlich intensiv und poetisch.“

Zum Inhalt: Die Mauer ist bereits gefallen, die Wiedervereinigung steht noch bevor; der Sommer 1990 in der DDR ist der letzte in einem untergehenden Land. Maria wird bald siebzehn. Gemeinsam mit ihrem Freund Johannes wohnt sie auf dem Hof seiner Eltern, dem Brendel-Hof. Sie ist ein zartes verträumtes Mädchen, das sich lieber mit einem Buch verkriecht, als in die Schule zu gehen. Der Brendel-Hof ist neben dem Henner-Hof der größte des Ortes. Beim Henner ist alles noch wie vor dem Krieg, der eigenbrötlerische Mann lebt dort alleine. Sein einsames Leben und seine harsche Art erregen Argwohn im Dorf, und sein eigenwilliges Charisma, das auf Frauen attraktiv wirkt, macht es nicht einfacher. Maria begegnet Henner eines Tages zufällig, eine einzige Berührung reicht aus, um eine unausweichliche Liebesbeziehung zu beginnen. Wie von höherer Gewalt geleitet, treibt es sie in sein Haus und seine Arme. Eine tragische Liebe in einem sich verändernden Land nimmt ihren Lauf …

Die Jury erklärt die Nominierung der herausragenden Drehbuchleistung wie folgt: „Mit Liebesgeschichten ist das so eine Sache. Vieles hat man schon gesehen, und aufs Neue klischeefrei und lebendig von der wohl mächtigsten aller Urgewalten zu erzählen, ist nicht einfach. Wenn sich dann eine 16-Jährige in einen Mann verliebt, der leicht ihr Vater sein könnte, schrillen auch noch ganz andere Alarmglocken. Den Autorinnen von „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ gelingt das Kunststück, ihr kurz nach dem Mauerfall in einem ostdeutschen Dorf angesiedeltes Melodram ebenso glaubwürdig wie tief berührend zu verdichten. Hier müssen die Bewohnerinnen und Bewohner zweier Bauernhöfe mit dem abschließen, was gerade zu Ende gegangen ist, um sich auf das auszurichten, was wohl kommen mag. In ihrer Mitte die 16-jährige Maria, orientierungslos, irgendwo zwischen Zukunftsangst und Verheißung, zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Liebe und Tod. Was unaufgeregt beginnt, entfacht bald eine poetische Wucht, wie man sie in diesem Genre schon lange nicht mehr gesehen hat im deutschen Kino.“

„Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ ist eine Produktion der Rohfilm Factory Leipzig, Karsten Stöter. Die Redaktion liegt beim MDR (Meike Götz) mit Arte (Birgit Kämper), dem SWR (Katharina Dufner) und dem RBB (Cooky Ziesche).