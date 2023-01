Mit „Irgendwas mit Medien“ wächst der bestehende Fundus an MDR-Produktionen, die das Nachhaltigkeitszertifikat erhalten haben. Für die UFA Serial Drama ist die Serie die erste UFA-Produktion, die die ökologischen Mindeststandards des Arbeitskreises „Green Shooting“ eingehalten hat. Die Mindeststandards decken alle Produktionsbereiche ab. Darunter fallen unter anderem der Verzicht auf Dieselgeneratoren und Inlandsflüge, die Nutzung von Ökostrom und das Verwenden von mindestens 33% Biolebensmitteln. Die Mockumentary hat 20 von 21 der Mindeststandards eingehalten. Das Zertifikat darf nun im Abspann der Serie verwendet werden.

Helga Löbel, Produzentin UFA Serial Drama: „Dass wir als erste UFA-Produktion das ‚green motion‘ Label erhalten, hat vor allem mit dem persönlichen Engagement von unserem Produktionsleiter Marc Waterkamp zu tun. Wenn man nachhaltig produzieren will, dann bedeutet das, an vielen Stellen sehr clevere Lösungen zu finden und um die Ecke zu denken. Das muss man wirklich wollen. Von Fahrrädern bis Mehrweggeschirr: Marc hat an wirklich jeder Schraube gedreht, um dieses Zertifikat zu bekommen: Herzlichen Glückwunsch!“