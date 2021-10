25 Jahre „In aller Freundschaft“ heißt 25 Jahre beliebte Gaststars, vielfältige medizinische Fälle, dramatische und berührende Schicksale, heikle Themen, aber auch positive Impulse wie Empathie und Fürsorge. Das medizinische Personal kann man nicht nur bei der Behandlung der Patientinnen und Patienten in der Klinik erleben, sondern auch an den privaten Sorgen und Nöten Anteil nehmen.

Dr. Martin Stein wird als Klinikleiter nicht nur durch Sarah Marquardt und Gesundheitsdezernent Dr. Clemens Seidel vor immer neue Aufgaben gestellt. Und dann gibt es auch noch seine Kollegin Dr. Ina Schulte, zu der er mehr und mehr Nähe sucht. Doch nachdem sich Inas Vater Ewald in der Sachsenklinik von seinem Ex-Schwiegersohn Dr. Kai Hoffmann operieren lassen hat, scheint es wieder ein Band zwischen dem ehemaligen Ehepaar zu geben. Kais Freundin Dr. Maria Weber spürt schmerzlich, dass da etwas vor sich geht, worauf sie keinen Einfluss hat. Die Beziehung von Kai und Maria wird in Staffel 25 auf eine harte Probe gestellt, an der beide zu zerbrechen drohen.

v.l.n.r.: Christina Petersen, Mai Duong Kieu, Jascha Rust, Arzu Bazman, Thomas Koch, Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Thomas Rühmann, Sarah Marquardt, Julian Weigend, Annett Renneberg, TanCaglar, Isabell Gerschke, Udo Schenk Bildrechte: MDR/Rudolf Wernicke

Bei Brentanos scheint endlich alles in perfekten Bahnen zu laufen. Da werden die Brüder Max und Oskar plötzlich zu Konkurrenten – eine neue große Aufgabe für Arzu und Philipp. Doch möchte Philipp auch seinem Freund Dr. Kai Hoffmann in seiner misslichen Lage beistehen und lässt Arzu dadurch viel zu oft mit den Problemen zu Hause allein.



Die neuen Folgen werden ab März 2022 immer dienstags um 21.00 Uhr im Ersten gezeigt und sind jeweils eine Woche vorab in der ARD Mediathek abrufbar. Dort erreichten in den vergangenen 3 Monaten die einzelnen Folgen jeweils zwischen 450.000 und 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.